На западе Тюменской области ожидается усиление ветра до 17 м/с 4 июля

Во вторник, 4 июля, на западе Тюменской области ожидается ухудшение погоды. Местами возможны грозы, при которых порывы ветра будут достигать 17 м/с.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт регионального филиала Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«Предупреждение о потенциально опасной погоде. Период — до 20:00 4 июля. Тюменская область: в западных районах местами гроза», — отмечается в прогнозе.

Также стало известно, что в Ямало-Ненецком автономном округе в настоящее время действует один природный пожар на площади 3,5 га, передаёт «Ямал 1» со ссылкой на ФБУ «Авиалесоохрана».

«Июль ожидается жарким и без осадков, поэтому могут возникать ландшафтные пожары. Такая погода распространится на юго-восточную часть Ямала, а также восточную часть Ханты-Мансийского округа», — говорится в прогнозе.

С начала пожароопасного сезона в ЯНАО зарегистрировали 26 возгораний.

Ранее сообщалось, что в Удмуртии ожидается жара до +31 °С к концу недели.