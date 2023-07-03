На западе Тюменской области ожидается усиление ветра до 17 м/с 4 июля
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт регионального филиала Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
«Предупреждение о потенциально опасной погоде. Период — до 20:00 4 июля. Тюменская область: в западных районах местами гроза», — отмечается в прогнозе.
Также стало известно, что в Ямало-Ненецком автономном округе в настоящее время действует один природный пожар на площади 3,5 га, передаёт «Ямал 1» со ссылкой на ФБУ «Авиалесоохрана».
«Июль ожидается жарким и без осадков, поэтому могут возникать ландшафтные пожары. Такая погода распространится на юго-восточную часть Ямала, а также восточную часть Ханты-Мансийского округа», — говорится в прогнозе.
С начала пожароопасного сезона в ЯНАО зарегистрировали 26 возгораний.
Ранее сообщалось, что в Удмуртии ожидается жара до +31 °С к концу недели.