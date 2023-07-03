Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Диетолог Гридина: абрикосы полезны для нормализации работы ЖКТ

Короткая ссылка
Диетолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Наталия Гридина заявила, что абрикосы полезны для нормализации работы ЖКТ и кровяного давления, но имеются и противопоказания.
Диетолог Гридина: абрикосы полезны для нормализации работы ЖКТ
  • Gettyimages.ru

В беседе с Life.ru эксперт отметила, что абрикосы богаты клетчаткой, которая играет важную роль в улучшении работы пищеварительного тракта. Также в них есть электролиты и витамины.

Вместе с тем осторожность стоит проявлять тем, кто страдает от сахарного диабета, поскольку в абрикосах много фруктозы. Пациентам с избыточной массой тела рекомендуется следить за суточной калорийностью и не превышать норму.

Ранее в беседе с «Радио 1» врач — диетолог, нутрициолог, терапевт, автор курса «Стройная жизнь» Александра Разаренова дала советы по употреблению ягод.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить