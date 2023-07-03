Диетолог Гридина: абрикосы полезны для нормализации работы ЖКТ

Диетолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Наталия Гридина заявила, что абрикосы полезны для нормализации работы ЖКТ и кровяного давления, но имеются и противопоказания.

В беседе с Life.ru эксперт отметила, что абрикосы богаты клетчаткой, которая играет важную роль в улучшении работы пищеварительного тракта. Также в них есть электролиты и витамины.

Вместе с тем осторожность стоит проявлять тем, кто страдает от сахарного диабета, поскольку в абрикосах много фруктозы. Пациентам с избыточной массой тела рекомендуется следить за суточной калорийностью и не превышать норму.

Ранее в беседе с «Радио 1» врач — диетолог, нутрициолог, терапевт, автор курса «Стройная жизнь» Александра Разаренова дала советы по употреблению ягод.