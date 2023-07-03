В Якутии введён режим ЧС из-за лесных пожаров

В Якутии приняли решение ввести режим ЧС из-за лесных пожаров. В настоящее время на территории региона зафиксировано 110 лесных и два ландшафтных очага на площади около 65 га. К работе по тушению привлекли авиацию.

Об этом сообщает ОТР.

Температура воздуха в республике достигает +40 °С. Ситуацию осложняют и недавние грозы.

Тем временем в Челябинской области ливни, грозы и град сохранятся до 4 июля, передаёт URA.RU со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

«До конца суток 3 и 4 июля в отдельных районах области ожидаются сильные ливни, грозы. Кроме того, возможны град, местами крупный, шквалистое усиление ветра до 25 м/с», — отмечается в прогнозе.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин заявил, что в середине текущей недели в столице потеплеет до +29 °С.