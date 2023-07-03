Синоптик Позднякова спрогнозировала возвращение дождей в Москву

Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что с четверга, 6 июля, в Москве возможны дожди.

«В четверг и пятницу днём местами возможно развитие кучевой облачности, небольшой кратковременный дождь. В субботу осадков уже будет больше, и дневная температура окажется пониже, в пределах +20…+25 °С», — сказала она в беседе с сайтом «Москва 24».

По её словам, южный ветер в столичном регионе сменится на северо-западный.

Со своей стороны, синоптик Александр Шувалов в беседе с «МК в Питере» рассказал, что за два дня в Санкт-Петербурге выпала почти половина месячной нормы осадков.

«Дожди постепенно будут убывать по интенсивности, но будут продолжаться вплоть до конца рабочей недели», — отметил он.

По его словам, до субботы в городе ожидается около +20 °С, затем дожди начнут уходить, а на выходных температура воздуха составит +24 °С.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин заявил, что в середине текущей недели в столице потеплеет до +29 °С.