В Москве ветеринары выпустили памятку для владельцев домашних животных

В столице вышла информационная брошюра, в которой собраны рекомендации для хозяев домашних животных о том, как легче следить за их здоровьем.

Памятку разработали ветеринарные врачи московских клиник, сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

В памятке рассказывается, как часто следует посещать ветклинику с животными до года и старше. Также приводится календарь вакцинаций и обработок против гельминтов и эктопаразитов, график проведения УЗИ, сдачи анализов и посещения специалистов.

Брошюру можно получить в любой из государственных ветеринарных клиник.

Ранее руководитель Всероссийского общества ответственных собаководов, руководитель Клуба защиты амстаффов, питбулей и бультерьеров Олеся Борисенко в беседе с НСН заявила о необходимости ввести учёт собак, который позволил бы решить целый ряд проблем, в том числе самовыгул.