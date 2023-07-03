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В Москве ветеринары выпустили памятку для владельцев домашних животных

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В столице вышла информационная брошюра, в которой собраны рекомендации для хозяев домашних животных о том, как легче следить за их здоровьем.
В Москве ветеринары выпустили памятку для владельцев домашних животных
  • Gettyimages.ru

Памятку разработали ветеринарные врачи московских клиник, сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

В памятке рассказывается, как часто следует посещать ветклинику с животными до года и старше. Также приводится календарь вакцинаций и обработок против гельминтов и эктопаразитов, график проведения УЗИ, сдачи анализов и посещения специалистов.

Брошюру можно получить в любой из государственных ветеринарных клиник.

Ранее руководитель Всероссийского общества ответственных собаководов, руководитель Клуба защиты амстаффов, питбулей и бультерьеров Олеся Борисенко в беседе с НСН заявила о необходимости ввести учёт собак, который позволил бы решить целый ряд проблем, в том числе самовыгул.

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