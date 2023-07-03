В Москве пройдут тематические выходные «Панк культуры и отдыха»
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Организовывает событие «Яндекс Афиша» совместно с «Кинопоиском».
В первый день программы посетители смогут увидеть музыкально-театральное представление режиссёра Юрия Квятковского о том, как родилось и развивалось русское панк-движение, какие были идеалы и ценности у его представителей. В рамках перфоманса артисты «Мастерской Брусникина» исполнят песни русской панк-музыки в нестандартных аранжировках. По словам постановщика, их выступление будет представлять собой «симбиоз нескольких эстетических явлений, максимально далёких друг от друга».
В субботу, 8 июля, для юных зрителей на площадке будет представлена панк-опера «История хлеба» постановщика Ивана Корсуновского. В сюжете раскроется история о том, как дети вместе с родителями помогают пекарю справиться с проблемами.
Вечером того же дня гости смогут увидеться с актёрами сериала «Король и Шут» и задать им вопросы. После этого состоится ночной показ всех эпизодов ленты.
Помимо прочего, на площадке в эти дни можно будет сделать причёску в стиле панк, кастомизировать вещи, посетить барбершоп и многое другое.
Завершатся панк-выходные показом концерта группы «Король и Шут».
Ранее стала известна театральная программа «Плюс Дачи».