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В Москве пройдут тематические выходные «Панк культуры и отдыха»

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С 7 по 9 июля на «Плюс Даче» пройдут дни «Панк культуры и отдыха». Мероприятие вдохновлено успехом сериала «Король и Шут» и приурочено к закрытию выставки «Панк-культура. Король и Шут», проходящей на Винзаводе до 20 июля.
В Москве пройдут тематические выходные «Панк культуры и отдыха»
  • © «Яндекс Афиша»

Организовывает событие «Яндекс Афиша» совместно с «Кинопоиском».

В первый день программы посетители смогут увидеть музыкально-театральное представление режиссёра Юрия Квятковского о том, как родилось и развивалось русское панк-движение, какие были идеалы и ценности у его представителей. В рамках перфоманса артисты «Мастерской Брусникина» исполнят песни русской панк-музыки в нестандартных аранжировках. По словам постановщика, их выступление будет представлять собой «симбиоз нескольких эстетических явлений, максимально далёких друг от друга».

В субботу, 8 июля, для юных зрителей на площадке будет представлена панк-опера «История хлеба» постановщика Ивана Корсуновского. В сюжете раскроется история о том, как дети вместе с родителями помогают пекарю справиться с проблемами.

Вечером того же дня гости смогут увидеться с актёрами сериала «Король и Шут» и задать им вопросы. После этого состоится ночной показ всех эпизодов ленты.

Помимо прочего, на площадке в эти дни можно будет сделать причёску в стиле панк, кастомизировать вещи, посетить барбершоп и многое другое.

Завершатся панк-выходные показом концерта группы «Король и Шут».

Ранее стала известна театральная программа «Плюс Дачи».

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