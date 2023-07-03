Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Синоптик Вильфанд назвал предпосылки для увеличения числа природных пожаров летом

Короткая ссылка
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что в России летом наступает определённый период, когда вероятность природных пожаров увеличивается.
Синоптик Вильфанд назвал предпосылки для увеличения числа природных пожаров летом
  • РИА Новости

В беседе с URA.RU специалист объяснил, что такой период наступает после летнего солнцестояния, после двадцатых чисел июня. Возникает ситуация, когда долго не было осадков и в 20—30-сантиметровом слое почвы мало влаги, при этом солнце интенсивно прогревает землю.

«Создаётся ситуация для формирования четвёртого или пятого класса пожарной опасности», — отметил Вильфанд.

По его словам, особенно велика опасность в северных регионах, где солнце летом практически не заходит. В этой связи специалист упомянул север Дальнего Востока, Якутию и Магаданскую область.

Ранее «Радио 1» сообщило, что Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций предупредил о высокой вероятности появления масштабных природных пожаров на территории 15 регионов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить