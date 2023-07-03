Синоптик Вильфанд назвал предпосылки для увеличения числа природных пожаров летом

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что в России летом наступает определённый период, когда вероятность природных пожаров увеличивается.

В беседе с URA.RU специалист объяснил, что такой период наступает после летнего солнцестояния, после двадцатых чисел июня. Возникает ситуация, когда долго не было осадков и в 20—30-сантиметровом слое почвы мало влаги, при этом солнце интенсивно прогревает землю.

«Создаётся ситуация для формирования четвёртого или пятого класса пожарной опасности», — отметил Вильфанд.

По его словам, особенно велика опасность в северных регионах, где солнце летом практически не заходит. В этой связи специалист упомянул север Дальнего Востока, Якутию и Магаданскую область.

Ранее «Радио 1» сообщило, что Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций предупредил о высокой вероятности появления масштабных природных пожаров на территории 15 регионов.