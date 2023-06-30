Исследование: россияне назвали спальню лучшим местом в квартире для хранения сбережений
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Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на компанию Mr.Doors.
Второе место заняла кухня, за которую проголосовали 28% респондентов. Далее следует гардеробная, набравшая 23% голосов.
Наименее безопасным местом в квартире для хранения наличных россияне признали гостиную.
Ранее финансовый эксперт, основатель платформы для инвестирования W-Trading Вениамин Степаненко дал рекомендации по правильному распределению сбережений. По его словам, важно составить список расходов и доходов.