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В Москве начали выпускать медальоны с чипом для домашних животных

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Московская компания ISBC в 2023 году начала выпускать специальные медальоны с чипами, которые помогут найти потерявшихся питомцев с помощью телефона.
В Москве начали выпускать медальоны с чипом для домашних животных
  • Gettyimages.ru
  • © Pekic

Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислава Овчинского.

Утверждается, что теперь можно записать кличку, пол животного и данные его владельца в специальный чип, который встроен в RFID-медальон на ошейнике.

«Медальоны выполнены в виде небольшого брелока со встроенной NFC-меткой и дублирующим QR-кодом с данными владельца», — уточнил Овчинский.

Ранее НСН сообщила, что российская компания — производитель ветпрепаратов выходит на турецкий рынок.

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