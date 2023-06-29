Терапевт Кондрахин назвал морскую рыбу полезной для нормальной работы щитовидной железы
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«В основном йод содержится в морской рыбе, водорослях, фейхоа, моллюсках, креветках и йодированной соли. Ещё можно назвать печень трески — это один из самых богатых продуктов по содержанию йода. В небольшом количестве йод содержат яйца, щавель, кефир», — заявил эксперт в беседе с сайтом «Москва 24».
По его словам, йод из продуктов при умеренном их потреблении не оказывает отрицательного влияния.
Ранее врач-диетолог Лидия Ионова в беседе с НСН выразила мнение, что нет продуктов, способных действительно повысить настроение.