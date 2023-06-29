Терапевт Кондрахин назвал морскую рыбу полезной для нормальной работы щитовидной железы

Врач-терапевт кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин рассказал о продуктах, полезных для нормальной работы щитовидной железы. По его словам, это печень трески, морская рыба и фейхоа.

«В основном йод содержится в морской рыбе, водорослях, фейхоа, моллюсках, креветках и йодированной соли. Ещё можно назвать печень трески — это один из самых богатых продуктов по содержанию йода. В небольшом количестве йод содержат яйца, щавель, кефир», — заявил эксперт в беседе с сайтом «Москва 24».

По его словам, йод из продуктов при умеренном их потреблении не оказывает отрицательного влияния.

Ранее врач-диетолог Лидия Ионова в беседе с НСН выразила мнение, что нет продуктов, способных действительно повысить настроение.