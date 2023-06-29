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Психолог Сальникова: объятия помогут снизить уровень стресса и поднять настроение

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Клинический психолог Дарья Сальникова рассказала о значимости объятий в вопросе преодоления стресса.
Психолог Сальникова: объятия помогут снизить уровень стресса и поднять настроение
  • Gettyimages.ru
  • © Paolo Cordoni

«Когда мы испытываем стресс, нам не хватает, чтобы нас кто-то обнял и сказал, что всё будет хорошо. Нам нужен этот купол защищённости из детства», — объяснила врач в беседе с «Радио 1».

Кроме того, добавила Сальникова, объятия можно назвать одним из компонентов сенсорного развития человека. 

«Все наши сенсорные стимулы, в том числе зрительные, обонятельные, осязательные и тактильные связаны с различными отделами головного мозга. Когда они активизируются, различные участки мозга начинают работать и воздействовать на нервную систему. В этот момент включается рациональное мышление, тем самым уровень стресса снижается», — резюмировала эксперт.

Ранее врач-диетолог Лидия Ионова в беседе с НСН выразила мнение, что нет продуктов, способных действительно повысить настроение.

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