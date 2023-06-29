Тренер Шакула посоветовал бег для борьбы с эмоциональным напряжением в конце рабочего дня
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«Чтобы достичь полной расслабленности тела, необходимо последовательно напрягать каждую группу мышц на пять-семь секунд и затем расслаблять их на 10—15 секунд. Глубокое дыхание во время выполнения упражнения также способствует достижению расслабленного состояния», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».
По его словам, после упражнения нужно оставаться в расслабленном положении ещё несколько минут, чтобы укрепить эффект.
«Если силы всё же есть, то советую выделить 30—40 минут на бег. Бег является одним из самых эффективных способов борьбы со стрессом», — добавил Шакула.
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