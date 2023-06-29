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Тренер Шакула посоветовал бег для борьбы с эмоциональным напряжением в конце рабочего дня

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Эдуард Шакула, фитнес-менеджер, рассказал о методике мышечной релаксации Эдмунда Джекобсона, которая позволяет бороться с эмоциональным напряжением в конце рабочего дня.
Тренер Шакула посоветовал бег для борьбы с эмоциональным напряжением в конце рабочего дня
  • Gettyimages.ru
  • © Cecilie_Arcurs

«Чтобы достичь полной расслабленности тела, необходимо последовательно напрягать каждую группу мышц на пять-семь секунд и затем расслаблять их на 10—15 секунд. Глубокое дыхание во время выполнения упражнения также способствует достижению расслабленного состояния», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, после упражнения нужно оставаться в расслабленном положении ещё несколько минут, чтобы укрепить эффект.

«Если силы всё же есть, то советую выделить 30—40 минут на бег. Бег является одним из самых эффективных способов борьбы со стрессом», — добавил Шакула.

Ранее врач-диетолог Лидия Ионова в беседе с НСН выразила мнение, что нет продуктов, способных действительно повысить настроение.

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