Тренер Шакула посоветовал бег для борьбы с эмоциональным напряжением в конце рабочего дня

Эдуард Шакула, фитнес-менеджер, рассказал о методике мышечной релаксации Эдмунда Джекобсона, которая позволяет бороться с эмоциональным напряжением в конце рабочего дня.

«Чтобы достичь полной расслабленности тела, необходимо последовательно напрягать каждую группу мышц на пять-семь секунд и затем расслаблять их на 10—15 секунд. Глубокое дыхание во время выполнения упражнения также способствует достижению расслабленного состояния», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, после упражнения нужно оставаться в расслабленном положении ещё несколько минут, чтобы укрепить эффект.

«Если силы всё же есть, то советую выделить 30—40 минут на бег. Бег является одним из самых эффективных способов борьбы со стрессом», — добавил Шакула.

Ранее врач-диетолог Лидия Ионова в беседе с НСН выразила мнение, что нет продуктов, способных действительно повысить настроение.