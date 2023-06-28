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В Тверской области произошло 11 лесных пожаров с начала сезона

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В Тверской области рассказали о лесопожарной обстановке в регионе. С начала сезона на территории областного лесного фонда произошло 11 возгораний.
В Тверской области произошло 11 лесных пожаров с начала сезона
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает tverigrad.ru со ссылкой на региональный Минлес.

Лесные пожары ликвидированы в Западнодвинском, Бологовском, Андреапольском, Калининском, Весьегонском, Жарковском, Торопецком и Нелидовском районах. Общая площадь возгораний составила 17,55 га.

«Ограничений на посещение лесов гражданами не установлено», — отметили в ведомстве.

На территории региона до 31 августа действует особый противопожарный режим.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в лесах Подмосковья расчистили более 650 км просек с начала года.

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