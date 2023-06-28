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Диетолог Гридина посоветовала не есть летом мороженое

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Диетолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Наталия Гридина заявила, что летом лучше всего употреблять продукты с большим содержанием воды.
Диетолог Гридина посоветовала не есть летом мороженое
  • Gettyimages.ru

«Ешьте летом больше огурцов, редиса, помидоров, зелени и других овощей, которые растут на грядке. Среди фруктов и ягод в жару отлично подойдут клубника и цитрусовые. Также рекомендовано пить больше воды и добавить в рацион крупы», — сказала она в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметила эксперт, допустимы свежие соки и смузи на воде, а также холодные морсы и компоты из натуральных фруктов.

По мнению Гридиной, желательно избегать «тяжёлых» блюд, среди которых жирное мясо, сладкое и острое.

«Не следует летом есть и мороженое, в процессе усвоения которого организм будет выделять ещё больше тепла вместо желаемого охлаждения. Отказаться лучше и от солёного и копчёностей. Они задерживают воду в организме», — добавила она.

Ранее врач-диетолог Лидия Ионова в беседе с НСН выразила мнение, что нет продуктов, способных действительно повысить настроение.

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