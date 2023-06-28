В Крыму предупредили об усилении ветра до 20 м/с

В Крыму предупредили о сильных дождях и усилении ветра вечером 28 июня и 29 июня.

Об этом сообщает «Крым 24» со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

Также возможны грозы и град. Порывы ветра могут составить 15—20 м/с.

Также стало известно, что в Курганской области в начале июля прогнозируется жара, передаёт URA.RU со ссылкой на сайт регионального ЦГМС. Днём 1 июля температура воздуха составит +27...+32 °С.

В четверг и пятницу, 29 и 30 июня, ожидается +21...+27 °С.

Ранее глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что до конца недели в Московском регионе ожидаются дожди, пик которых придётся на 29 и 30 июня. В некоторых районах может выпасть до половины месячной нормы осадков.