С начала года в кинокомиссию Подмосковья отправили более 100 заявок на съёмки фильмов

С начала года в кинокомиссию Московской области направили более сотни заявок о проведении съёмок фильмов.

Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу областного Министерства культуры и туризма.

В Одинцовском и Ленинском округах на данный момент проходят съёмки фильма «Артист» с участием народного артиста России Юрия Стоянова.

В округе Подольск снимается детектив «Тверская. Любой ценой» для телеканала НТВ.

В Балашихе, Красногорске, Королёва и других районах Москвы и Подмосковья работают над многосерийным фильмом «Некрасивая подружка».

Также завершились съёмки мелодрамы «Провинциальный детектив». Фильм снимали в Балашихе, Люберцах, Раменском и других местах.

Ранее НСН сообщала о начале фестиваля документального кино в Москве.