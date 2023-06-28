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С начала года в кинокомиссию Подмосковья отправили более 100 заявок на съёмки фильмов

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С начала года в кинокомиссию Московской области направили более сотни заявок о проведении съёмок фильмов.
С начала года в кинокомиссию Подмосковья отправили более 100 заявок на съёмки фильмов
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу областного Министерства культуры и туризма.

В Одинцовском и Ленинском округах на данный момент проходят съёмки фильма «Артист» с участием народного артиста России Юрия Стоянова.

В округе Подольск снимается детектив «Тверская. Любой ценой» для телеканала НТВ.

В Балашихе, Красногорске, Королёва и других районах Москвы и Подмосковья работают над многосерийным фильмом «Некрасивая подружка».

Также завершились съёмки мелодрамы «Провинциальный детектив». Фильм снимали в Балашихе, Люберцах, Раменском и других местах.

Ранее НСН сообщала о начале фестиваля документального кино в Москве.

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