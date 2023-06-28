С начала года в кинокомиссию Подмосковья отправили более 100 заявок на съёмки фильмов
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Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу областного Министерства культуры и туризма.
В Одинцовском и Ленинском округах на данный момент проходят съёмки фильма «Артист» с участием народного артиста России Юрия Стоянова.
В округе Подольск снимается детектив «Тверская. Любой ценой» для телеканала НТВ.
В Балашихе, Красногорске, Королёва и других районах Москвы и Подмосковья работают над многосерийным фильмом «Некрасивая подружка».
Также завершились съёмки мелодрамы «Провинциальный детектив». Фильм снимали в Балашихе, Люберцах, Раменском и других местах.
Ранее НСН сообщала о начале фестиваля документального кино в Москве.