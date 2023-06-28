Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Летний кинотеатр откроется 1 июля в Екатеринбурге

Короткая ссылка
Кинотеатр под открытым небом начнёт работу 1 июля в парке Маяковского в Екатеринбурге.
Летний кинотеатр откроется 1 июля в Екатеринбурге
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу парка.

«С 1 июля по 20 августа на аллее Маяковского будут показывать актуальные жанровые фильмы, романтические комедии и знакомые мелодрамы, советское кино, анимацию и другие картины в рамках проекта «Кинолето УБРиР», — заявили представители парка.

В день открытия сезона запланированы лекции, викторина и другие акции.

Ранее актриса Алёна Созинова, работавшая в «Антрепризе Александра Абдулова», поделилась в беседе с интернет-изданием argumenti.ru воспоминаниями об артисте.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить