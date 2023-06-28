Летний кинотеатр откроется 1 июля в Екатеринбурге

Кинотеатр под открытым небом начнёт работу 1 июля в парке Маяковского в Екатеринбурге.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу парка.

«С 1 июля по 20 августа на аллее Маяковского будут показывать актуальные жанровые фильмы, романтические комедии и знакомые мелодрамы, советское кино, анимацию и другие картины в рамках проекта «Кинолето УБРиР», — заявили представители парка.

В день открытия сезона запланированы лекции, викторина и другие акции.

Ранее актриса Алёна Созинова, работавшая в «Антрепризе Александра Абдулова», поделилась в беседе с интернет-изданием argumenti.ru воспоминаниями об артисте.