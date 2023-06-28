Шеф-повар Насхулиян посоветовал обращать внимание на цвет говядины при выборе мяса
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«Существует несколько категорий мяса: первая категория — корейка и окорок, другие категории уже пониже. Самая низкая категория — голяшки. Запах мяса должен ощущаться, по цвету оно должно быть розоватым. Чем темнее мясо, тем старше животное», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
По его словам, у молодого мяса розовый цвет.
Ранее врач-диетолог Лидия Ионова в беседе с НСН выразила мнение, что нет продуктов, способных действительно повысить настроение.