Шеф-повар Насхулиян посоветовал обращать внимание на цвет говядины при выборе мяса

Шеф-повар Сергей Насхулиян рассказал о тонкостях выбора качественной говядины. По его словам, самая хорошая порода в этом отношении — калмыцкая.

«Существует несколько категорий мяса: первая категория — корейка и окорок, другие категории уже пониже. Самая низкая категория — голяшки. Запах мяса должен ощущаться, по цвету оно должно быть розоватым. Чем темнее мясо, тем старше животное», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, у молодого мяса розовый цвет.

Ранее врач-диетолог Лидия Ионова в беседе с НСН выразила мнение, что нет продуктов, способных действительно повысить настроение.