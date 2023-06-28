В Московском зоопарке родились трое детёнышей капибары

Трое детёнышей капибары родились в столичном зоопарке. Родителей зверьков зовут Кузьма и Малая.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на официальный сайт зоопарка.

«Это их второе потомство. Первый детёныш капибар в прошлом году переехал в зоопарк в Екатеринбурге», — говорится в публикации на сайте учреждения.

Отмечается, что определить пол детёнышей получится только через два-три месяца. Сейчас специалисты не беспокоят потомство.

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