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В Московском зоопарке родились трое детёнышей капибары

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Трое детёнышей капибары родились в столичном зоопарке. Родителей зверьков зовут Кузьма и Малая.
В Московском зоопарке родились трое детёнышей капибары
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на официальный сайт зоопарка.

«Это их второе потомство. Первый детёныш капибар в прошлом году переехал в зоопарк в Екатеринбурге», — говорится в публикации на сайте учреждения.

Отмечается, что определить пол детёнышей получится только через два-три месяца. Сейчас специалисты не беспокоят потомство.

Ранее герпетолог, змеелов Владислав Стариков в беседе с газетой «Взгляд» напомнил о безобидности ужей для людей.

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