В Московском зоопарке родились трое детёнышей капибары
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Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на официальный сайт зоопарка.
«Это их второе потомство. Первый детёныш капибар в прошлом году переехал в зоопарк в Екатеринбурге», — говорится в публикации на сайте учреждения.
Отмечается, что определить пол детёнышей получится только через два-три месяца. Сейчас специалисты не беспокоят потомство.
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