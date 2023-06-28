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Члены Гильдии киноактёров США заявили о готовности к забастовке

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Более 300 голливудских актёров подписали письмо, в котором призвали руководство профсоюза занять жёсткую позицию в переговорах о продлении контрактов с Ассоциацией кино и телевизионных продюсеров.
Члены Гильдии киноактёров США заявили о готовности к забастовке
  • Gettyimages.ru

По данным Deadline, обращение подписали Мэрил Стрип, Марк Руффало, Ева Лонгория, Бен Стиллер, Дженнифер Лоуренс и многие другие артисты.

В письме говорится, что никто не желает забастовки, поскольку она приносит огромные проблемы всей киноиндустрии. Однако если в этот «беспрецедентный и переломный момент» для отрасли результаты переговоров будут неудовлетворительными, то актёры готовы пойти на жертвы и бастовать. Также в заявлении подчёркивается, что профсоюз не намерен идти на компромиссы по фундаментальным вопросам.

Срок текущего контракта истекает 30 июня.

Ранее съёмки второго сезона предыстории «Йеллоустона» были отложены на неопределённый срок из-за забастовки сценаристов США.

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