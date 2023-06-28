Сенатор Борисов рассказал о ситуации с лесными пожарами в Якутии

Сенатор от Республики Саха (Якутия) Егор Борисов рассказал о новых методах борьбы с лесными пожарами.

Причинами лесных пожаров являются жаркая температура и сухие грозы, рассказал Борисов в беседе с URA.RU.

Сейчас правительство увеличило финансирование профилактики лесных пожаров для регионов.

«Особенно это связано с профилактическими мероприятиями: вертолёты, лесная охрана, другие способы, чтобы выявлять возгорания на начальном этапе. Эффективность тушения пожаров будет увеличиваться, если их обнаруживать в первые двое суток», — отметил сенатор.

Для борьбы с пожарами используются новые средства, например метод искусственного вызова дождей.

Ранее сайт kp.ru сообщил, что на территории Магаданской области и Хабаровского края горит почти 12 тыс. га леса.