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Сенатор Борисов рассказал о ситуации с лесными пожарами в Якутии

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Сенатор от Республики Саха (Якутия) Егор Борисов рассказал о новых методах борьбы с лесными пожарами.
Сенатор Борисов рассказал о ситуации с лесными пожарами в Якутии
  • Gettyimages.ru

Причинами лесных пожаров являются жаркая температура и сухие грозы, рассказал Борисов в беседе с URA.RU.

Сейчас правительство увеличило финансирование профилактики лесных пожаров для регионов.

«Особенно это связано с профилактическими мероприятиями: вертолёты, лесная охрана, другие способы, чтобы выявлять возгорания на начальном этапе. Эффективность тушения пожаров будет увеличиваться, если их обнаруживать в первые двое суток», — отметил сенатор.

Для борьбы с пожарами используются новые средства, например метод искусственного вызова дождей.

Ранее сайт kp.ru сообщил, что на территории Магаданской области и Хабаровского края горит почти 12 тыс. га леса.

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