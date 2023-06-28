Агроном Викулов порекомендовал выбирать арбузы с подсушенным хвостиком

Агроном, специалист по сельскому хозяйству, питомниковод Владимир Викулов поделился советами, как выбрать зрелый арбуз.

Об этом сообщают «Известия».

Так, эксперт советует выбирать арбузы среднего размера с равномерной окраской и чёткими полосами, подсушенным хвостиком — это свидетельствует об их спелости.

Внимание стоит обратить и на след от лежания ягоды на земле — ярко выраженный след говорит о спелости плода. Вместе с тем арбуз не должен быть слишком тяжёлым, поскольку это может свидетельствовать о пустоте внутри.

При постукивании по арбузу прислушивайтесь к звуку — спелый арбуз должен издавать яркий, звонкий звук.

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