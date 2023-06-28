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Синоптик Тишковец спрогнозировал жарки и засушливый июль в Центральной России

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В Центральной России ожидается засушливый июль.

Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с радио Sputnik.

«По предварительным, самым оптимистичным оценкам, во втором месяце лета в средних широтах Русской равнины едва ли выпадет половина дождей от средних параметров метеостатистики», — сказал он.

Стало известно, что в Челябинской области 28 и 29 июня ожидаются грозы и усиление ветра до 14 м/с, передаёт URA.RU со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

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