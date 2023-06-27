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Фестиваль «Лето в Тобольском кремле» откроется 29 июня

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Фестиваль «Лето в Тобольском кремле» будет проходить с 29 июня по 15 июля.
Фестиваль «Лето в Тобольском кремле» откроется 29 июня
  • Gettyimages.ru
  • © Hollie Fernando

Об этом сообщает megatyumen.ru.

Программа включает показ спектакля «Полночь в саду добра и зла… Вместе навсегда». Его представят «Зори Тюмени» на сцене Тобольского драмтеатра.

Также запланирован концерт вокал-группы «Санрайз» под художественным руководством Натальи Гультяевой.

Среди других мероприятий — выступления оркестра «Камерата Сибири» и хоровой капеллы Тюменской филармонии.

Кроме того, выступят саксофонист Игорь Бутман и Тюменский филармонический оркестр.

Участниками церемонии закрытия станут заслуженный артист России Леонид Агутин, группа «Эсперанто» и Тюменский филармонический оркестр.

Ранее progorod43 сообщал, что Всероссийский фестиваль охоты и рыбалки будет проходить в Кирове с 29 июня по 1 июля.

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