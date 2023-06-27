Фестиваль «Лето в Тобольском кремле» откроется 29 июня
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Об этом сообщает megatyumen.ru.
Программа включает показ спектакля «Полночь в саду добра и зла… Вместе навсегда». Его представят «Зори Тюмени» на сцене Тобольского драмтеатра.
Также запланирован концерт вокал-группы «Санрайз» под художественным руководством Натальи Гультяевой.
Среди других мероприятий — выступления оркестра «Камерата Сибири» и хоровой капеллы Тюменской филармонии.
Кроме того, выступят саксофонист Игорь Бутман и Тюменский филармонический оркестр.
Участниками церемонии закрытия станут заслуженный артист России Леонид Агутин, группа «Эсперанто» и Тюменский филармонический оркестр.
Ранее progorod43 сообщал, что Всероссийский фестиваль охоты и рыбалки будет проходить в Кирове с 29 июня по 1 июля.