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Депутат Шолохов поддержал предложения по созданию электронного сервиса для Пушкинской карты

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Первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов прокомментировал сообщение о том, что в России могут создать электронный сервис для сопоставления данных покупателя билета по Пушкинской карте и его предъявителя.

В беседе с «Парламентской газетой» депутат заявил, что новые нормы сделают более понятной действующую систему и позволят эффективнее бороться с мошенниками.

«Программа «Пушкинская карта» востребована и очень хорошо работает. Но, как обычно, появляются желающие в мутной воде половить рыбку. Проект устраняет возможности для недобросовестного использования карты», — сказал Шолохов.

Из проекта постановления правительства также следует, что предложено запретить покупку билетов для третьих лиц или покупать несколько — на одно мероприятие по одной карте. Из состава билетных агрегаторов могут исключить индивидуальных предпринимателей.

Общественное обсуждение документа продлится до 10 июля.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что москвичи приобрели около 150 тыс. билетов на mos.ru по Пушкинской карте.

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