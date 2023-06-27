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Авиационный праздник «Я выбираю небо!» пройдёт 5 августа в Татарстане

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Авиационный праздник «Я выбираю небо!» состоится 5 августа, следует из распоряжения премьер-министра Татарстана Алексея Песошина.
Авиационный праздник «Я выбираю небо!» пройдёт 5 августа в Татарстане
  • Gettyimages.ru
  • © dimid_86

Об этом сообщает «Реальное время».

Мероприятие проведут для популяризации авиации и вовлечения молодёжи в отрасль. Также праздник приурочен к 100-летию основания отечественной гражданской авиации и 90-летию основания Центрального аэроклуба Татарстана ДОСААФ России.

Председатель оргкомитета — министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко.

Ранее progorod43 сообщал, что Всероссийский фестиваль охоты и рыбалки будет проходить в Кирове с 29 июня по 1 июля.

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