В Кировской области объявили метеопредупреждение из-за высокой пожароопасности
- РИА Новости
Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.
В области усилены дежурные аварийно-восстановительные бригады. Жителей просят проявлять предельную осторожность.
Также стало известно, что в Челябинской области 28 и 29 июня ожидаются грозы и усиление ветра до 14 м/с, передаёт URA.RU со ссылкой на региональный Гидрометцентр.
«Ночью 28 июня температура воздуха может опуститься до +3 °С, ночью 29 июня — до +5 °С в низинах. Дневная температура установится тёплая: от 20 до 27 градусов», — рассказали синоптики.
Ранее сообщалось, что в Татарстане ожидается жара до +28 °С.