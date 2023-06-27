В Кировской области объявили метеопредупреждение из-за высокой пожароопасности

В Кировской области объявлено метеопредупреждение: с 27 по 30 июня местами сохранится высокая пожароопасность.

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

В области усилены дежурные аварийно-восстановительные бригады. Жителей просят проявлять предельную осторожность.

Также стало известно, что в Челябинской области 28 и 29 июня ожидаются грозы и усиление ветра до 14 м/с, передаёт URA.RU со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

«Ночью 28 июня температура воздуха может опуститься до +3 °С, ночью 29 июня — до +5 °С в низинах. Дневная температура установится тёплая: от 20 до 27 градусов», — рассказали синоптики.

Ранее сообщалось, что в Татарстане ожидается жара до +28 °С.