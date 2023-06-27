Фестиваль «Белые ночи Санкт-Петербурга» пройдёт 18—20 июля

Музыкальный фестиваль «Белые ночи Санкт-Петербурга» состоится 18—20 июля при поддержке «Русского Радио» и телеканала RU.TV.

Об этом сообщили в пресс-службе «Русской медиагруппы».

В концерте «Знай наших» 18 июля примут участие Николай Басков, Дима Билан, Елена Ваенга, ВладиМир, Ирина Дубцова, «Земляне», Стас Пьеха, Елена Север, Нина Фокина, ЮрКисс, Виктория Дайнеко, Любовь Успенская, Рома Архипов и другие исполнители.

Также на сцену выйдут артисты из новых регионов — группа «123-й полк» и Наталья Качура.

Участниками концерта «Звёзды Русского Радио» 19 июля станут, в частности, Григорий Лепс, Николай Басков, Марина Бриз, ВладиМир, Ирина Дубцова, «Земляне», Стас Пьеха, Елена Север, Любовь Успенская, Денис Клявер, Слава, Анна Семенович, Александр Панайотов.

В концерте «Звёзды хайпа» 20 июля будут участвовать Катя Адушкина, Хабиб, Егор Шип, Konfuz, Elsea, Tenderlybae, ZAUR & MEIRINKITO, Саша Морозова, Gavrilina, Karna.Val, Тося Чайкина, ЭЛиПС, Natan, Кирилл Скрипник, Vita Chikovani, Vacio, Ella и другие.