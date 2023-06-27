Жителям Москвы рекомендовали в жару создать комфортные условия для питомца

Жителям Москвы рекомендовали в жару создать комфортные условия для домашних животных и выгуливать питомцев в ранние часы и вечером.

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на официальный сайт мэра Москвы.

Необходимо создать комфортные условия для питомца в квартире — например, у него должен быть уголок, укрытый от солнца, а также постоянный доступ к воде.

Во избежание теплового удара питомца лучше выгуливать в ранние часы и вечером, а также исключить физические нагрузки в жаркую погоду.

На сайте мэра также рассказали о симптомах теплового удара у животного, при котором питомца необходимо срочно показать ветеринару. Среди них — вялость, учащённое дыхание, дрожь, рвота, потеря ориентации, а также если язык вывален наружу.

Ранее Радио 1 сообщило, что президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал о правилах прогулки с собакой в жаркую погоду.