Финальные концерты летнего фестиваля «Зарядье» пройдут 1—2 июля

Финальные концерты Первого Московского летнего музыкального фестиваля «Зарядье» состоятся 1—2 июля.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Днём состоятся выступления Большого джазового оркестра Петра Востокова, оркестра джазовой музыки имени Олега Лундстрема и других коллективов, вечером — концерты оркестра «Зарядье» под руководством заслуженного артиста России Ивана Рудина.

Всего в рамках фестиваля запланировано 37 концертов, 84 проекта, 11 театральных постановок и шахматный турнир.

Ранее НСН сообщала, что Первый Московский летний музыкальный фестиваль «Зарядье» продлится по 2 июля.