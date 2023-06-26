В Нижегородской области пройдёт фестиваль «Ромашковый луг»

В Нижегородской области, в Лукояновском округе, с 7 по 9 июля состоится ежегодный семейный фестиваль «Ромашковый луг».

Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу правительства Нижегородской области.

Проведение мероприятия приурочено ко Дню семьи, любви и верности.

«Ромашковый луг» — это замечательный повод собраться семьёй на берегу красивого пруда, интересно и с пользой провести время. Творческая атмосфера, новые впечатления и знакомства подарят яркие эмоции и детям, и взрослым», — отметил министр социальной политики Нижегородской области Игорь Седых.

Ранее НСН сообщала, что Первый Московский летний музыкальный фестиваль «Зарядье» пройдёт с 1 июня по 2 июля.