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В Поволжье, Сибири и на Урале спрогнозировали похолодание в ближайшие дни

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал похолодание в Поволжье, Сибири и на Урале — по его словам, температура опустится на 4-6 °С ниже нормы.

«Низкая температура, аномалии 4-6 градусов, на Урале и в Сибирском федеральном округе будут по-прежнему. В Свердловской, Челябинской, Курганской областях - температура около +13...+18 °С днём и +5...+10 °С ночью», — цитирует его ТАСС.

По словам синоптика, такая погода ожидается по меньшей мере до середины недели.

На Алтае и в Омской области столбики термометров опустятся до +6...+11 °С, в Томской области, Хакасии и Туве — до +4...9 °С.

В Поволжье также ожидается снижение температуры до +6...+11 °С.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов ранее заявил, что июль в Москве будет дождливым.

На территории Пермского края в ночь на 23 июня был установлен рекорд минимальной температуры воздуха.

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