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На Ямале потеплеет до +18 °С к 25 июня

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В Ямало-Ненецком автономном округе ожидается потепление до +18 °С к воскресенью, 25 июня.
На Ямале потеплеет до +18 °С к 25 июня
  • Gettyimages.ru
  • © Adam Smigielski

Об этом сообщает ИА «Север-Пресс» со ссылкой на Обь-Иртышское УГМС.

Ночью 25 июня возможна переменная облачность, +1...+6 °С, кратковременный дождь, по западу преимущественно без осадков.

«День — переменная облачность, от +13 до +18 °С, местами +6...+11 °С, кратковременный дождь, по западу преимущественно без осадков», — говорится в прогнозе

Потепление ожидается и в Удмуртии. В предстоящие выходные днём возможны локальные кратковременные дожди, 25 июня вероятны грозы, передаёт ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу регионального Гидрометцентра.

Температура воздуха в ночь на воскресенье составит +5...+10 °С, днём +16...+21 °С.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о погоде в Санкт-Петербурге в конце июня.

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