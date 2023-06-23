Молодёжное пространство «Газон» откроется в Туле 27 июня
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Об этом сообщает Тульская служба новостей со ссылкой на пресс-службу городской администрации.
Программа включает мастер-классы, спортивные тренировки, концерты, настольные игры, экскурсии, викторины. Мероприятия будут проходить со вторника по субботу.
Девизом проекта в 2023 году является слоган «Для всех разный, для каждого свой».
Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинске ряд мероприятий пройдёт в рамках Дня молодёжи с 24 июня по 1 июля.