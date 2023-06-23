Молодёжное пространство «Газон» откроется в Туле 27 июня

Молодёжное пространство «Газон» откроется на Казанской набережной в Туле 27 июня.

Об этом сообщает Тульская служба новостей со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Программа включает мастер-классы, спортивные тренировки, концерты, настольные игры, экскурсии, викторины. Мероприятия будут проходить со вторника по субботу.

Девизом проекта в 2023 году является слоган «Для всех разный, для каждого свой».

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинске ряд мероприятий пройдёт в рамках Дня молодёжи с 24 июня по 1 июля.