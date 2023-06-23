Гастроэнтеролог Герасименко: нельзя употреблять молочные продукты, пролежавшие на жаре более 15 минут

Гастроэнтеролог телемедицинского сервиса «Доктис» Наталья Герасименко рассказала об опасности неправильного хранения молочных и кисломолочных продуктов.

«При нарушении условий хранения кисломолочные продукты становятся благоприятной средой для развития различных видов микробов, включая патогенные бактерии, такие как сальмонелла и стафилококк», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, если такие продукты оставить на прямом солнце или в жаркой комнате, то они быстро нагреются до опасных температур.

«Не употребляйте продукты, которые пролежали на жаре более 15 минут, это опасно для здоровья. Также нельзя есть или пить продукты, потерявшие свой товарный вид. «Вздутые» упаковки — настоящий красный флаг», — посоветовала Герасименко.

Как добавила эксперт, важные меры предосторожности — регулярная проверка срока годности и соблюдение условий хранения.

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