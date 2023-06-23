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Эколог Хорошилов заявил о пользе тополей для городского воздуха

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Генеральный директор и основатель экологического сервиса «Сохрани лес», участник фонда «Сколково» Андрей Хорошилов рассказал о пользе тополей для городов. По его словам, за лето тополь способен «забрать» из воздуха десятки килограммов пыли.
Эколог Хорошилов заявил о пользе тополей для городского воздуха
  • Gettyimages.ru
  • © JariJ

«Популярным его сделали не только природные свойства, но и бюджетность. Цена саженца тополя в несколько раз ниже, чем у рябины, берёзы или ели, поскольку он быстро растёт и не требует сложного ухода», — заявил эксперт в беседе с Life.ru.

По его словам, тополь не нуждается в удобрениях, хорошо переносит мороз и засуху.

«Отдельный плюс — его «терпимость» к кронированию. Это необходимая, но травматичная для любого дерева процедура. Быстрый рост и неприхотливость тополя позволяют ему восстановиться и не погибнуть из-за обрезки ветвей, даже если она проведена с небольшими ошибками», — добавил Хорошилов.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в лесах Подмосковья расчистили более 650 км просек с начала года.

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