Специалист Петерсон назвала модный рынок в России более динамичным по сравнению с Европой
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«Для европейцев имя бренда, его история и репутация играют очень большую роль, так как они являются своего рода залогом гарантии качества и долговечности. В отличие от россиян, европейские покупатели гораздо менее восприимчивы к новым брендам», — сказала она в беседе с «Газетой.Ru».
По её словам, отечественный рынок подстраивается под новые условия гораздо быстрее, чем европейский.
«В силу различных внешних обстоятельств на данный момент можно также наблюдать в России достаточно бурные изменения: будь то, например, каналы сбыта или распределение доли рынка между игроками, в то время как в Европе потенциал для роста не так велик и изменения не так ощутимы», — добавила Петерсон.
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