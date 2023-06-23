Специалист Петерсон назвала модный рынок в России более динамичным по сравнению с Европой

Экс-представитель Французской федерации прет-а-порте в России, сооснователь онлайн-платформы fashionsfera.ru Мария Петерсон заявила, что главное отличие между российским и европейским модными рынками в том, что в России он более динамичный.

«Для европейцев имя бренда, его история и репутация играют очень большую роль, так как они являются своего рода залогом гарантии качества и долговечности. В отличие от россиян, европейские покупатели гораздо менее восприимчивы к новым брендам», — сказала она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, отечественный рынок подстраивается под новые условия гораздо быстрее, чем европейский.

«В силу различных внешних обстоятельств на данный момент можно также наблюдать в России достаточно бурные изменения: будь то, например, каналы сбыта или распределение доли рынка между игроками, в то время как в Европе потенциал для роста не так велик и изменения не так ощутимы», — добавила Петерсон.

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