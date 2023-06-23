Ювелирный эксперт Ракутина: не стоит носить украшения с плотной посадкой в жару

Елена Ракутина, директор по продукту ювелирного бренда Sokolov, заявила, что в жаркую погоду некоторые кольца и браслеты с плотной посадкой становятся малы.

«Это связано с тем, что при повышенной температуре и влажности воздуха могут образоваться отёки. Проверять, насколько свободно сидит ювелирное изделие, лучше с утра. Если вы заметили, что украшение оставляет следы на коже или вовсе его трудно надеть, то в таком случае лучше выбрать другой аксессуар», — отметила она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, если украшение трудно снять, то можно подержать руки под прохладной водой.

«Также в этом случае может помочь намылить руки или нанести масло — это уменьшит «сцепление» изделия с кожей, и оно легче снимется», — добавила Ракутина.

Ранее кардиолог, терапевт Андрей Кондрахин в беседе с Nation News рассказал, как избежать инфаркта в жаркую погоду.