Краснокнижного сайгака выпустили на волю в Астраханской области
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Перед этим на двухлетнего самца надели специальный спутниковый ошейник, который позволит мониторить его перемещения и состояние здоровья, передаёт ОТР.
Таким образом хотят увеличить поголовье краснокнижной антилопы, которая находится под угрозой исчезновения.
Ранее ФАН сообщало, что в Кроноцком заповеднике на Камчатке численность лисиц увеличилась в три раза за год и превысила 2300 особей, а количество зайцев, напротив, сократилось.