Краснокнижного сайгака выпустили на волю в Астраханской области

В Астраханской области в дикую природу выпустили выращенного в местном заказнике краснокнижного сайгака.

Перед этим на двухлетнего самца надели специальный спутниковый ошейник, который позволит мониторить его перемещения и состояние здоровья, передаёт ОТР.

Таким образом хотят увеличить поголовье краснокнижной антилопы, которая находится под угрозой исчезновения.

Ранее ФАН сообщало, что в Кроноцком заповеднике на Камчатке численность лисиц увеличилась в три раза за год и превысила 2300 особей, а количество зайцев, напротив, сократилось.