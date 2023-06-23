Полный ансамбль Большого театра выступит на фестивале «Лето. Музыка. Музей»

Полный ансамбль Большого театра России впервые выступит на VI Музыкальном фестивале «Лето. Музыка. Музей».

Об этом сообщает «Утро.ру».

В этом году на фестивале «Лето. Музыка. Музей» впервые выступит Большой театр в полном составе. 170 артистов театра представят оперу «Алеко» и поэму «Колокола».

Организаторами фестиваля стали музей «Новый Иерусалим», Московская областная филармония, Министерство культуры и туризма Московской области и Министерство культуры России.

«В этом году фестиваль «Лето. Музыка. Музей», который за пять лет существования занял своё достойное место на фестивальной карте страны, ждут интересные перемены. Блестящим финальным аккордом станет выступление Большого театра, который никогда таким полным составом не выступал на подмосковных фестивалях», — добавил министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.

Ранее телеканал «360» предоставил программу VI Международного фестиваля «Лето. Музыка. Музей».