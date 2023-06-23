Роман Оруэлла «1984» назван самой популярной книгой в жанре «антиутопия»
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Об этом пишут «Известия».
Лидерство определили по совокупному количеству проданных экземпляров электронных и аудиокниг в соответствующем жанре.
На втором и третьем месте — романы писателя Виктора Пелевина TRANSHUMANISM INC. и KGBT+.
Также в первую пятёрку вошли роман Айн Рэнд «Атлант расправил плечи» и научно-фантастическая антиутопия Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту».
Ранее ФАН сообщало, что участниками Книжного салона в Санкт-Петербурге стали 259 издательств из разных регионов России.