Роман Оруэлла «1984» назван самой популярной книгой в жанре «антиутопия»

Роман Джорджа Оруэлла «1984» стал самым популярным произведением в жанре «антиутопия» по версии сервиса цифровых книг «Литрес».

Об этом пишут «Известия».

Лидерство определили по совокупному количеству проданных экземпляров электронных и аудиокниг в соответствующем жанре.

На втором и третьем месте — романы писателя Виктора Пелевина TRANSHUMANISM INC. и KGBT+.

Также в первую пятёрку вошли роман Айн Рэнд «Атлант расправил плечи» и научно-фантастическая антиутопия Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту».

Ранее ФАН сообщало, что участниками Книжного салона в Санкт-Петербурге стали 259 издательств из разных регионов России.