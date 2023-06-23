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Роман Оруэлла «1984» назван самой популярной книгой в жанре «антиутопия»

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Роман Джорджа Оруэлла «1984» стал самым популярным произведением в жанре «антиутопия» по версии сервиса цифровых книг «Литрес».
Роман Оруэлла «1984» назван самой популярной книгой в жанре «антиутопия»
  • Gettyimages.ru
  • © Justin Sullivan

Об этом пишут «Известия».

Лидерство определили по совокупному количеству проданных экземпляров электронных и аудиокниг в соответствующем жанре.

На втором и третьем месте — романы писателя Виктора Пелевина TRANSHUMANISM INC. и KGBT+.

Также в первую пятёрку вошли роман Айн Рэнд «Атлант расправил плечи» и научно-фантастическая антиутопия Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту».

Ранее ФАН сообщало, что участниками Книжного салона в Санкт-Петербурге стали 259 издательств из разных регионов России.

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