В Татарстане вручили Государственную премию имени Алемасова

Раис Татарстана Рустам Минниханов вручил Государственную премию республики имени В.Е. Алемасова в 2023 году.

Об этом сообщает «Реальное время».

Премии республики удостоились три человека: доцент кафедры «Основания, фундаменты, динамика сооружений и инженерная геология» Института строительства КГАСУ Даниль Сабирзянов, инженер первой категории отдела по техническому обслуживанию и наладке энергетического оборудования службы диагностики оборудования и сооружений инженерно-технического центра ООО «Газпром трансгаз Казань» Рауф Сабиров, старший преподаватель кафедры общей физики КНИТУ-КАИ Алия Сайфутдинова.

Государственная премия Татарстана имени академика Алемасова была учреждена в 2014 году.

Ранее в Крыму вручили награды социальным работникам в честь их профессионального праздника.