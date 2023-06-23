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В Татарстане вручили Государственную премию имени Алемасова

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Раис Татарстана Рустам Минниханов вручил Государственную премию республики имени В.Е. Алемасова в 2023 году.
В Татарстане вручили Государственную премию имени Алемасова
  • РИА Новости
  • © Евгений Биятов

Об этом сообщает «Реальное время».

Премии республики удостоились три человека: доцент кафедры «Основания, фундаменты, динамика сооружений и инженерная геология» Института строительства КГАСУ Даниль Сабирзянов, инженер первой категории отдела по техническому обслуживанию и наладке энергетического оборудования службы диагностики оборудования и сооружений инженерно-технического центра ООО «Газпром трансгаз Казань» Рауф Сабиров, старший преподаватель кафедры общей физики КНИТУ-КАИ Алия Сайфутдинова. 

Государственная премия Татарстана имени академика Алемасова была учреждена в 2014 году.

Ранее в Крыму вручили награды социальным работникам в честь их профессионального праздника.

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