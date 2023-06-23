В Татарстане вручили Государственную премию имени Алемасова
- РИА Новости
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Об этом сообщает «Реальное время».
Премии республики удостоились три человека: доцент кафедры «Основания, фундаменты, динамика сооружений и инженерная геология» Института строительства КГАСУ Даниль Сабирзянов, инженер первой категории отдела по техническому обслуживанию и наладке энергетического оборудования службы диагностики оборудования и сооружений инженерно-технического центра ООО «Газпром трансгаз Казань» Рауф Сабиров, старший преподаватель кафедры общей физики КНИТУ-КАИ Алия Сайфутдинова.
Государственная премия Татарстана имени академика Алемасова была учреждена в 2014 году.
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