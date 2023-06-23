Противопожарный режим в Челябинской области отменён с 23 июня
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.
«С 23 июня 2023 года в регионе отменён особый противопожарный режим. Постановление правительства Челябинской области подписал губернатор Алексей Текслер», — отметили в МЧС.
В ведомстве напомнили жителям о необходимости соблюдения мер противопожарной безопасности.
Ранее сайт Nation News сообщал, что по факту лесных пожаров в Курганской области завели семь уголовных дел. Удалось установить 46 виновных в возгораниях.