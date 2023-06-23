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Синоптик Шувалов: июль в Москве будет дождливым

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Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о том, каким будет июль в Москве.
Синоптик Шувалов: июль в Москве будет дождливым
  • Gettyimages.ru
  • © Donat Photography / 500px

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

Синоптик предупредил, что июль окажется дождливее июня, а по температурным показателям будет похож на предыдущий месяц.

«Для июня были характерны достаточно большие и резкие изменения температуры, три волны холода и три волны тепла на протяжении всего месяца. Июль начнётся с тепла и затем в течение месяца будут два или три промежуточных похолодания. Но в целом температура окажется близка к норме», — добавил синоптик.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с RT рассказал о погоде в Москве в предстоящие выходные.

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