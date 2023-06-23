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Вильфанд рассказал о погоде в Москве на выходных

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в Москве на предстоящих выходных.
Вильфанд рассказал о погоде в Москве на выходных
  • globallookpress.com
  • © Alexander Legky

Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

В конце недели погода в Москве резко изменится — температура упадёт, будут сильные дожди.

По словам Вильфанда, в пятницу, 23 июня, погода изменится: местами сильный дождь, а в некоторых районах грозы и усиление ветра до 17 метров в секунду.

В субботу, 24 июня, ожидается уменьшение интенсивности дождя. Температура днём будет держаться на уровне +22…+24 °С.

В воскресенье дожди закончатся, но будет сохраняться низкая для этого времени года температура — +19…+24 °С.

В понедельник, 26 июня, примерно такая же погода. Но дневные температуры повысятся примерно на два градуса.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о погоде в Санкт-Петербурге в конце июня.

Как отметил эксперт, дождь продолжится до полудня пятницы, 23 июня, что поправит ситуацию с недостатком осадков в городе в текущем месяце.

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