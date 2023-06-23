Вильфанд рассказал о погоде в Москве на выходных
- globallookpress.com
- © Alexander Legky
Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
В конце недели погода в Москве резко изменится — температура упадёт, будут сильные дожди.
По словам Вильфанда, в пятницу, 23 июня, погода изменится: местами сильный дождь, а в некоторых районах грозы и усиление ветра до 17 метров в секунду.
В субботу, 24 июня, ожидается уменьшение интенсивности дождя. Температура днём будет держаться на уровне +22…+24 °С.
В воскресенье дожди закончатся, но будет сохраняться низкая для этого времени года температура — +19…+24 °С.
В понедельник, 26 июня, примерно такая же погода. Но дневные температуры повысятся примерно на два градуса.
Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о погоде в Санкт-Петербурге в конце июня.
Как отметил эксперт, дождь продолжится до полудня пятницы, 23 июня, что поправит ситуацию с недостатком осадков в городе в текущем месяце.