В Самарской области пройдёт праздник народной песни
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- © Ksenia Shestakova
Об этом сообщает sovainfo.ru.
Всероссийский фестиваль-конкурс народных хоров и ансамблей «Поёт село родное» пройдёт в Самарской области с 23 по 25 июня.
В конкурсной программе выступят 25 творческих коллективов, представляющих 14 регионов России.
«Фестиваль «Поёт село родное» имеет высокий статус. Участвовать в нём почётно. И для нашей области большая честь, что этот праздник пройдёт на нашей земле», — добавила член конкурсного жюри, художественный руководитель самарского театра народной песни «Добро» Наталия Бикметова.
Помимо конкурсных просмотров, в программе праздничных мероприятий: учебно-практическая лаборатория для руководителей любительских коллективов, мастер-классы, выездные концерты.
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