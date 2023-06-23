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В Самарской области пройдёт праздник народной песни

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В Самарской области пройдёт праздник фольклорной музыки, организатором которого выступает Министерство культуры России и Государственный Российский Дом народного творчества имени В.Д. Поленова.
В Самарской области пройдёт праздник народной песни
  • Gettyimages.ru
  • © Ksenia Shestakova

Об этом сообщает sovainfo.ru.

Всероссийский фестиваль-конкурс народных хоров и ансамблей «Поёт село родное» пройдёт в Самарской области с 23 по 25 июня.

В конкурсной программе выступят 25 творческих коллективов, представляющих 14 регионов России.

«Фестиваль «Поёт село родное» имеет высокий статус. Участвовать в нём почётно. И для нашей области большая честь, что этот праздник пройдёт на нашей земле», — добавила член конкурсного жюри, художественный руководитель самарского театра народной песни «Добро» Наталия Бикметова.

Помимо конкурсных просмотров, в программе праздничных мероприятий: учебно-практическая лаборатория для руководителей любительских коллективов, мастер-классы, выездные концерты.

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