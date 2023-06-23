В Перми 23 июня установлен рекорд минимальной температуры воздуха
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- © Ольга Симонова
Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на ГИС-Центр ПГНИУ.
Температура понизилась до +4 °С, это на 1,3 °С ниже, чем было зарегистрировано в 1891 году.
Холоднее всего было в Кунгуре, там температура опустилась до +0,8 °С.
Специалисты отмечают, что ночные холода оказались сильнее ожидаемого из-за сохраняющейся засухи в регионе.
Ранее НСН сообщила, что службы Москвы приведены в готовность в ожидании выпадения трети месячной нормы осадков.