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В Перми 23 июня установлен рекорд минимальной температуры воздуха

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На территории Пермского края в ночь на 23 июня был установлен рекорд минимальной температуры воздуха.
В Перми 23 июня установлен рекорд минимальной температуры воздуха
  • Gettyimages.ru
  • © Ольга Симонова

Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на ГИС-Центр ПГНИУ.

Температура понизилась до +4 °С, это на 1,3 °С ниже, чем было зарегистрировано в 1891 году.

Холоднее всего было в Кунгуре, там температура опустилась до +0,8 °С.

Специалисты отмечают, что ночные холода оказались сильнее ожидаемого из-за сохраняющейся засухи в регионе.

Ранее НСН сообщила, что службы Москвы приведены в готовность в ожидании выпадения трети месячной нормы осадков.

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