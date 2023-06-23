Ветеринар Лисичкина дала рекомендации по уходу за домашними животными

Кинолог-ветеринар Лидия Лисичкина поделилась советами, как сделать жизнь домашнего питомца счастливой.

Об этом сообщает «МК в Питере».

По словам ветеринара, каждый день необходимо кормить животное, соблюдая норму, менять воду в миске, мыть миски, чистить лоток, уделять внимание питомцу, вычесывать длинношёрстных кошек, а также проверять чистоту зубов и состояние глаз, ушей.

Лисичкина посоветовала подрезать когти, чистить уши и глаза, стирать лежанки и игрушки раз в месяц.

Ежегодно нужно делать рентген грудной полости, УЗИ брюшной полости и сердца, вакцинацию, проводить диспансеризацию.

Ранее НСН сообщила об опасности запрета импорта лекарств для лечения животных.