«Яндекс.Погода» назвала Челябинск, Москву и Омск самыми солнечными городами России этой весной

Специалисты «Яндекс.Погоды», проанализировав данные метеонаблюдений за весну 2023 года (март-май), выявили города России с наибольшим количеством солнечных дней.

Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на исследование.

Весной солнце светило больше всего в Челябинске (60 дней), Омске (57 дней) и Самаре (53 дня).

Уточняется, что в Волгограде и Ростове-на-Дону метеорологическая весна наступила раньше, чем в других городах России. Ещё в феврале в этих городах температура воздуха поднялась выше 0 °C.

Самыми дождливыми городами в рейтинге указаны Ростов-на-Дону (41 день), Воронеж (30) и Москва (28).

Ранее НСН сообщила, что службы Москвы приведены в готовность в ожидании выпадения трети месячной нормы осадков.