В Москве с 27 июня по 9 июля пройдёт Молодёжная неделя

В Москве с 27 июня по 9 июля пройдут мероприятия, посвящённые Дню молодёжи.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на сайт мэра Москвы.

«Современная молодёжь растёт и развивается в сфере бизнеса. <...> В честь праздника проведём мероприятия в рамках наших популярных проектов, таких как «Бизнес-уик-энд», «Добровольный квалификационный экзамен» и «День без турникетов»», — заявил глава московского департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсин.

Также в рамках Молодёжной недели пройдут различные проекты, квесты, бизнес-игры, онлайн-мероприятия, бесплатные мастер-классы по созданию мультфильма, столярному делу, сборке электронных схем, робототехнике, программированию.

Ранее «Радио 1» сообщило, что первый этап фестиваля «Город танцует в парках» посетили более 40 тыс. зрителей.